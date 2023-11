I cinque giorni matti di OpenAI

(Di giovedì 23 novembre 2023) Quelli in cui la più importante società di intelligenza artificiale al mondo ha licenziato e poi ripreso il suo CEO, in quella che sembra essere stata una lotta tra due fazioni interne

La Storia del Preside Mandato in Pensione Senza Preavviso : “Neanche agli Sguatteri - A Scuola ci Stavo dalle 8.30 alle 20.30 - Facendo Cinque Giorni di Ferie L’Anno”

Guerra Israele-Hamas - Washington Post : verso intesa - cinque giorni di pausa per decine di ostaggi. Casa Bianca : “Stiamo lavorando ma ancora non ci sono accordi” | DIRETTA

Gaza - la diretta – Washington Post : “Usa vicini all’accordo per una tregua di cinque giorni”. Ma la Casa Bianca : “Non ci siamo ancora”

Biathlon - Dorothea Wierer ha la febbre a 39° C a cinque giorni dall’opening stagionale di Coppa del Mondo

Slittano il rilascio degli ostaggi e la tregua a Gaza

...ostaggi in blocchi di 12/13 persone e si sarebbe impegnata a liberarne cinquanta in quattro. ... I sequestrati verranno sottoposti a un primo controllo medico, poi portati in uno deicentri ...

Sam Altman, il retroscena dietro al licenziamento (e al dietrofront): la lettera dei ricercatori sul «rischio di distruzione dell'umanità»

Dietro al licenziamento di Sam Altman, e al successivo passo indietro di OpenAi, ci sarebbe una lettera di inviata quattro giorni da alcuni ricercatori al consiglio d'amministrazione ...

Malattie autunnali, come prevenirle e curarle

Vediamo quali sono le patologie più comuni nei mesi autunnali, come affrontarle, e soprattutto cosa possiamo fare per prevenirle ...