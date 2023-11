Hunger Games | la ballata dell’usignolo e del serpente | come finisce il film?

Leggi su cultweb

(Di giovedì 23 novembre 2023) Nel finale di: Lae del, Coriolanus torna a Capitol City, dopo che Lucy Gray è scomparsa misteriosamente nel bosco, Sejanus è stato impiccato e i genitori del giovane, ignari del contributo di Coriolanus nella morte del figlio, gli assicurano un posto all’università. Il giovane si reca da Highbottom, il quale confessa che i Giochi non sono mai stati concepitirealtà, ma erano solo una sua idea da ubriaco che Crasso aveva rubato, e che ha incastrato Coriolano per vendicarsi dello spargimento di sangue che aveva indirettamente causato. Il Rettore beve poi una provetta di morfamina, non sapendo che il giovane Snow vi ha aggiunto del veleno, e muore. Dirigendosi verso nord, Coriolanus trova le armi di Spruce nascoste in una baita sul lago. ...