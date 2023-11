Hockey pista | nei postici dell’8a giornata Forte dei Marmi batte Follonica | Monza ok Poi due pari

Leggi su oasport

(Di giovedì 23 novembre 2023) L’ottavadella stagione regolare della Serie A1 di2023-2024 è andata ufficialmente in archivio. In serata infatti sono arrivati gli esiti dei quattropi in agenda. Nella gara di apertura del menù, ilsi è imposto per 4-10 sul campo del Giovinazzo, mentre nelle tre partite delle 20.45 l’esito più importante da registrare è quello deldei, che si è imposto per 4-2 sul. Poi due pareggi, col medesimo risultato, 3-3: quello di un pirotecnico Valdagno-Sarzana e quello fra Grosseto e Vercelli. La 9aè già alle porte: si disputerà tutta fra il 25 e il 26 ottobre. Di seguito il programma delle gare in palinsesto CAMPIONATO SERIE A1 – 9a– SABATO 25 E ...