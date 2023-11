Hiv e Aids | nell’ultimo anno a Bergamo 52 nuovi casi | “Soprattutto maschi over 55”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 23 novembre 2023) Nella provincia di, nel corso dell’ultimo, sono stati diagnosticati 52di Hiv, di cui una parte già inconclamato. Il numero, che fa riferimento al 2022, indica che si è verificato un lieve calo rispetto al 2021, quando ammontavano complessivamente a 55. Le campagne di informazione e sensibilizzazione stcontinuando a dare risultati, ma non bisogna abbassare la guardia e creare maggior consapevolezza dei rischi. Paolo Meli, coordinatore della ReteFast-track City, spiega: “Il bollettino del Centro Operativo(Coa) è lo strumento che ognicomunica i dati relativi ai contagi in Italia. Gli ultimi numeri raccolti riguardano il 2022 perché, ovviamente, non si ha ancora una panoramica ...