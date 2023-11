Highlights Sinner Sonego-Griekspoor Koolhof | doppio Italia-Olanda Coppa Davis 2023 VIDEO

(Di giovedì 23 novembre 2023) Ilcon glididei quarti di finale train. L’improvvisata coppia azzurra vince e convince, battendo con lo score di 6-3 6-4 il duo olandese e regalando all’la vittoria nel match decisivo che ci porta in semifinale. SportFace.

Highlights Sinner - Griekspoor 7 - 6(3) 6 - 1, Italia - Olanda Coppa Davis 2023 (VIDEO)

Il video con glidi- Griekspoor , secondo singolare dei quarti di finale tra Italia e Olanda in Coppa Davis 2023. Il n°4 del mondo scende in campo e salva per il momento la nostra squadra, vincendo ...

Live Jannik Sinner - Tallon Griekspoor - Coppa Davis Singolare ... Eurosport IT

Italia-Olanda 1-1 LIVE: ora doppio Sinner/Sonego Sky Sport

La grande lezione di Sinner, campione di vita che travalica i confini del tennis

Sembrava impensabile, ma Jannik Sinner ce l'ha fatta: con le sue imprese a Torino ha fatto innamorare gli italiani del tennis ...

VIDEO Sinner-Djokovic 0-2, sintesi ATP Finals: monologo del serbo nell’atto conclusivo

Alla fine, ancora Novak Djokovic. Per Jannik Sinner il tempo delle Finals senz'altro verrà, ma non è ancora questo. Perché il serbo, oggi, al Pala Alpitour di Torino ha realizzato una performance del ...