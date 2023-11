Hamas in stile British

Leggi su panorama

(Di giovedì 23 novembre 2023) In nome della «libertà di espressione» in Inghilterra autorità e polizia tollerano cortei violentemente antisionisti. Intanto Londra è diventata un rifugio per i terroristi, mentre le moschee raccolgono fondi per la «resistenza islamica». Guanto di velluto nel Regno Unito per i seguaci di. Per il solo fatto di averlo denunciato, accusando la polizia di troppa tolleranza nei confronti nelle manifestazioni pro-Palestina, il ministro degli Interni Suella Braverman ci ha rimesso il posto. Eppure sembra che in Gran Bretagna ci sia odio e odio, e non tutti sono uguali. Gli episodi antisemiti si moltiplicano, ma i capi del terrorismo palestinese riescono a predicare il terrore e a vivere quasi indisturbati, nascosti tra i sudditi di Sua Maestà. E persino la Bbc si rifiuta di chiamarli «terroristi» nei servizi a loro dedicati. A un mese dal sanguinoso attacco a Israele, ...