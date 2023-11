Haarhuis | ' Le cose hanno iniziato male quando Sinner è sceso dall' aereo'

(Di giovedì 23 novembre 2023) Il capitano dell'Olanda non ha dubbi. C'è un momento in cui il quarto di Coppa Davis con l'Italia si è complicato. "Jannik" ha detto con un sorriso. Lo temevano tutti. ...

, ex numero 1 del mondo in doppio, specialità in cui ha vinto 54 titoli e almeno una volta tutti gli Slam, ha spiegato perché ha scelto di affiancare Griekspoor a Koolhof nel doppio decisivo. ...

