Guti critica Mourinho | “Non è da Real Madrid Quando vedevo le sue partite mi annoiavo”

Leggi su sportface

(Di giovedì 23 novembre 2023) Il futuro della panchina delè tutto da scrivere. Il contratto di Carlo Ancelotti scade nel 2024, l’idea di un rinnovo non è da escludere ma allo stesso tempo stanno emergendo i nomi dei possibili sostituti. Su tutti quelli di Xabi Alonso e Zinedine Zidane, ma anche Josè, tecnico della Roma, anche lui in scadenza di contratto, sembra essere nell’elenco dei candidati. Un ritorno del portoghese però piace poco ad una leggenda delcome, intervenuto come ospite al Chiringuito. “Mi piacerebbe rivedere Zidane al… Ci sono stati momenti conin cui mi sono annoiato a vedere il suo, questa è latà.non è il profilo di allenatore per il ...