Guterres continua a dire parole oscene su Israele | ma su tutto il resto sonnecchia

(Di giovedì 23 novembre 2023) Inqualificabili in ottica morale,dal punto di vista civile, storicamente blasfeme, politicamente sconsiderate, le dichiarazioni del segretario generale dell’Onu, Antonio, circa il fatto che il pogrom del 7 ottobre non è venuto dal nulla sono state abbondantemente e reiteratamente superate in infamia per opera di quello stesso malvissuto, uno che in calce a una lista irripetibile di spropositi sul conflitto in corso ha messo l’ineguagliabile: e cioè che le uccisioni di civili a cui stiamo assistendo non ha precedenti né paragoni da quando lui occupa la carica («We are witnessing a killing of civilians that is unparalleled and unprecedented in any conflict since I am Secretary General»). Era soprappensiero, evidentemente, o forse era intento a salvare gli Stati Uniti e l’Europa soggiogati dalla lobby giudaica, quando la popolazione ...