Guns N’Roses | Axl Rose accusato di stupro da una modella | “Nel 1989 mi ha stuprata violentemente”

Leggi su webmagazine24

(Di giovedì 23 novembre 2023) Axl, cantante dei, è stato denunciato da unastatunitense. Lae attrice Sheila Kennedy sostiene che il cantante l’abbia“in modo violento” nel. I fatti sarebbero avvenuti dopo l’incontro dei due in un nightclub di New York. Denunciato il cantante deiAttualmente il caso è in L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Axlcade sul palco durante l’ultimo concerto (Video): presto in arrivo il nuovo ...