Guerra russo-ucraina | lo spettro dell’inverno “irreversibile”

Leggi su panorama

(Di giovedì 23 novembre 2023) “Non sarà la vittoria che sognavamo e ci vorrà molto più tempo di quanto pensassimo”. Sono le parole del capitano Volodymyr Omelyan, ex ministro delle infrastrutture di Kiev arruolato nelle forze di difesa territoriale, che l’uomo ha usato per rispondere a un cronista qualche giorno fa. Ed è parere comune degli inviati diche oggi si trovano inche le persone non siano più così ottimiste riguardo la possibilità di vittoria contro la Russia. Novembre, da quelle parti, significa freddo e giornate corte e buie, forse anche questo influisce sul sentimento comune che è esattamente l’opposto rispetto a quello che avveniva la primavera scorsa. Si avvicina rapidamente la conclusione del secondo anno di, continua la perdita di vite umane, rallentano le forniture di armi da parte dei Paesi occidentali, non si possono ...