Gucci ha messo all' asta i simboli iconici della sua storia in versione digitale

Napoleon, Ridley Scott e quella storia modificata a piacimento

Lecito, ma chiunque conosca un minimo la storia dell'era napoleonica, si saràle mani nei ... Ma certo, Ridley Scott, come già ne Le Crociate, House of, Exodus, The Last Duel , ha piegato ...

Gucci ha citato in giudizio diversi rivenditori, con l'accusa di aver ... Whoopsee

Fuochi d’artificio per la vendita The Paris Edit: Handbags Online di Christie's. E Gucci destina il ricavato delle tre Bamboo bags passate all'asta al patrimonio artistico di Venezia ...

Francesco Chiofalo non si dà pace: “Ho messo in pericolo Drusilla”

Sfogo sui social di Francesco Chiofalo che dopo l'incidente stradale delle scorse ore ha confessato di essere molto amareggiato.