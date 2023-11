Greta Rossetti news | la modella lascia Mirko?

Leggi su gossipitalia.news

(Di giovedì 23 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezioneUltim’ora Grande Fratello 2023,definitivamenteBrunetti? Ecco le parole della celebre influencer sul web GFSCARICA? LE PAROLE DELLA TENTATRICE- Nelle ultime ore, in tanti hanno chiesto acome mai non andasse al GF per un confronto conBrunetti. La, stufa delle continue critiche, ha deciso di rispondere sul suo canale Instagram ...