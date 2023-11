Greg e Paiella in Sala Umberto il 28 novembre

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 23 novembre 2023)MAXDuo Italia di Claudioori e Massimilianocon(Voce, Chitarra acustica) Max(Voce, Chitarra acustica) scene e Costumie MaxRegia die Max282023 ore 21 Il Duo Italia nasce nel secolo scorso, attorno al 1995 dalle scellerate menti di Claudioori e Max, senza un valido motivo se non quello di divertirsi come due vecchi amici armati di buon vino e chitarre. Negli anni si forma uno spettacolo grottesco, psichedelico e assai variopinto in cuie Max diventano i menestrelli di un gioco dell’Oca intorno al mondo, per ...