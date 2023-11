Gravina | 'No al Mondiale 2030 con l'Arabia Saudita per una questione di valori'

L'Italia rifiuta i Mondiali: l'annuncio ufficiale di Gravina

Nonostante fosse ufficiale ormai da qualche settimana, Gabriele Gravina nella giornata odierna ha spiegato i motivi per i quali l’Italia – in vista del Mondiale 2030 – non parteciperà come paese ...

Intervistato da TV2000, nel programma Soul, il presidente federale Gabriele Gravina ha parlato di un rifiuto organizzativo molto suggestivo. "Abbiamo rifiutato una proposta di ...