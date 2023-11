Gravina Figc | «L’Italia ha rifiutato il Mondiale 2030 con Egitto e Arabia Saudita per il caso Regeni L’addio di Mancini? Una ferita aperta»

Leggi su open.online

(Di giovedì 23 novembre 2023)avrebbe potuto ospitare l’edizione deldei Mondiali di Calcio insieme a, ma ha preferito rifiutare l’offerta «per ragioni di problemi internazionali, legate al, e per la non condivisione di alcuni valori». A rivelarlo è il presidente dellaGabriele, in un’intervista al programma Soul in onda domenica prossima su Tv2000. Nell’anticipazione diffusa oggi,sostiene che nel calcio «gli interessi commerciali ormai predominano». In alcuni casi però, come per l’ipotesi di un’eventuale collaborazione conedper l’organizzazione dei Mondiali, «non si può far finta di nulla». Il ...