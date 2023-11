Gratta e Vinci | il colpo da 2 milioni di euro è doppio

Leggi su ilveggente

(Di giovedì 23 novembre 2023), stavolta è la Toscana la Regione fortunata. Unincredibile da 2di. Ecco quello e dove è successo Non uno, ma due colpi grossi. Entrambi da 2di. Perché quando ci si mette la Dea Bendata sa vederci benissimo. Una storia che deve essere per forza di cose raccontata. Un biglietto fortunato del(AnsaFoto) – Ilveggente.itStavolta, a differenza di quanto successo soprattutto in Piemonte nel corso delle ultime settimane, è la Toscana a fare festa. Firenze, per la precisione, e poi Calenzano, paese proprio vicino al capoluogo. Una storia raccontata da Agimeg.it, che svela come nell’ultimo periodo siano state due lete importanti con due ...