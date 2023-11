Grande Fratello | Greta rompe il silenzio sugli ultimi avvenimenti | la decisione

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 23 novembre 2023), Mirko e Perla sempre più vicini.ilcon uno sfogo via Instagram. Ecco le sue parole, nella Casa Mirko e Perla sembrano essere sempre più vicini. Dopo l’ingresso in Casa di Mirko come concorrente è arrivata anche Perla, i due ex fidanzati si stanno vivendo questa inedita esperienza dopo aver partecipato a Temptation Island da fidanzati. Anche dentro la Casa più spiata d’Italia, Mirko e Perla sono molto discussioni, intanto fuoriRossetti, la fidanzata di Mirko segue tutto quello che accade nel reality show. Leggi anche –> Rosy Chin, si alza la protesta al: il pubblico chiede la squalifica Lo sfogo di: ecco cosa è ...