GP Valencia | MotoGP | atto conclusivo | programma e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 23 novembre 2023) Ultimo ballo in stagione per il Motomondiale 2023 che si è arricchito, nel suo incedere, di una battaglia inattesa tutta in casa Ducati. Il campione del mondo, Francesco Bagnaia del team factory, si dovrà confrontare contro il padrone di casa Jorge Martin di Pramac Racing divenuto un pochino a sorpresa il contendente numero uno per il titolo che l’italiano spera di conservare alla fine delle ostilità motoristiche a due ruote. I due rivali, dopo il penultimo round in Qatar, sono distanti 21 punti. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul GPdicon le ultime, ilcompleto e gli orari dei vari appuntamenti e dove sarà possibile assistere in televisione alle contese che dureranno tutto il weekend che sta per entrare. GP: tutto quello che c’è da sapere sulla tre ...