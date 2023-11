GP Abu Dhabi | F1 | finale di stagione nel Circus | programma e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 23 novembre 2023) Salutare positivamente un Mondiale 2023 che non ha avuto storie e mordente. Merito di una Red Bull imbattibile che ha cannibalizzato le scene dai primi agli ultimi appuntamenti vincendo il titolo dei Costruttori e ponendo sul trono dei piloti, davvero comodamente, Max Verstappen per la terza volta consecutiva. Un dominio schiacciante che ha lasciato soltanto le briciole, ecco il demerito degli altri, alle scuderie che nei pronostici iniziali avrebbero dovuto dare più filo da torcere agli austriaci. Così non è stato e lo spettacolo, certamente, ne ha risentito: il GP Abudi F1 diventa, così, una semplice passerella che metterà in gioco soltanto le posizioni meno nobili della classifica. Un arrivederci svuotato dal mordente che lascia campo libero a una speranza che trova in disaccordo solo i campioni in carica: assistere a una prossima...