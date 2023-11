Governo | Renzi a Meloni | ' vada avanti così e avrà risveglio terribile' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 23 novembre 2023) Roma, 23 nov. (Adnkronos) - "Se vuole raccontarci che lei ha la squadra migliore del mondo e che tutto va bene,un. Se lo faccia dire da uno che se ne intende...". Matteoreplicaa Giorgiaal premier time al Senato. "Quando si sta seduti lì, ci si abitua ad avere intorno un coro di adulatori ma se viene in Parlamento e uno le chiede un'indicazione per darle una mano, come ho sempre fatto e centinaia di sms sono lì a dimostrarlo" si risponde da premier e non come "uno che sta all'opposizione. Lei prova a fare un racconto di se stessa come fosse Cenerentola, ma lei non è Cenerentola, nè la Bella Addormentata, nè Biancaneve, è la presidente del Consiglio e lei si trova a guidare ...