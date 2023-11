Google Pixel 8 Pro | su Amazon in offerta speciale per Black Friday 2023

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 23 novembre 2023) Qualora foste in cerca di un nuovo smartphone Android, top di gamma e dotato di ottime funzionalità, quest’oggi vi suggeriamo di approfittarne dell’interessantesuper ildel8 Pro. Il dispositivo è disponibile con uno sconto del 9% al prezzo di 999 euro (invece di 1099 euro di listino), in tre opzioni di colore quali Nero ossidiana, Azzurro cielo e Grigio creta, e nella capacità di memoria interna da 128GB. Il device è venduto e spedito dall’e-commerce, la disponibilità è immediata, la consegna non prevede costi aggiuntivi e, per i clienti Prime, l’eventuale reso è gratuito fino al 31 gennaio 2024. Inoltre, avrete anche la possibilità di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate a Tasso Zero con Cofidis al ...