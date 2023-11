(Di giovedì 23 novembre 2023) La stagione 2024 del DP World Tour inizia ufficialmente con un appuntamento nella terra dei canguri. Spazio infatti al Fortinet Australian PGA(montepremi 2 milioni di dollari australiani), evento organizzato in coabitazione tra tour europeao, PGA Tour of Australasia e OneAsia Tour. Al termine della prima tornata guida la classifica il solo. Ilista spagnolo comanda la leaderboard grazie ad un giro da -8 (63 colpi) bogey free. Per lui una lunghezza di margine sull’australiano Min Woo Lee e due sull’altro padrone di casa John Lyras. Quarta posizione con lo score di -5 per un nutrito gruppo di partecipanti composto dal nipponico Ryo Hisatsune, dallo scozzese Connor Syme e dagli australiani Adam Scott (foto), Lucas Herbert, Connor McKinney e Sam Brazel. Sul percorso par 71 del Royal ...

Nikola Jokic, il Fenomeno che in Nba non s'era mai visto

...MVP di regular season vinti nel 2021 e nel 2022 (quest'anno è stato battuto per un'inerzia da... Se Gareth Bale aveva messo ilprima del calcio, Nikola non è voluto essere da meno: l'ippica è ...

Golf, Joel Moscatel al comando dell'Australian PGA Championship dopo il primo round OA Sport

Spanish bolter takes lead at Australian PGA after Smith’s opening round to forget Sydney Morning Herald

Spaniard surprises to trump Lee, Smith's PGA struggles

Spanish wildcard Joel Moscatel Nachshon has equalled the course record to jag a surprise clubhouse lead on day one of the Australian PGA Championship.

Australian PGA Championship: Span's Joel Moscatel Nachshon leads as Cameron Smith and Kiwis struggle

Spaniard Joel Moscatel Nachshon has equalled the course record to surprise ... "I didn't know what was the record, we just played our golf," the wide-smiling Spaniard said. Josh Geary was the best of ...