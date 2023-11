Gli ostaggi di Hamas di cui nessuno parla

Medio Oriente - ballerini danzano a Tel Aviv per il rilascio degli ostaggi

Il Papa vede i parenti degli ostaggi - ma li liquida in 20 minuti

Incontro con i sopravvissuti al massacro nel kibbutz Be'eri: "Mai più fiducia con gli arabi"

Ognuno di loro aspetta di sapere se fraliberati ci sarà qualcuno che amano. Li accoglie il silenzio rispettoso di giornalisti. Inizia così l'incontro, un po' rigido. Ma la calma presto ...

Israele – Hamas, slitta il cessate il fuoco. Gli ostaggi in bilico la Repubblica

Israele, bufera per lo scambio di detenuti palestinesi con gli ostaggi TGLA7

Dietro l’accordo di tregua tra Hamas e Israele ci sono gli sforzi frenetici della CIA, del Mossad, del Qatar e dell’Egitto

“Siamo stati in grado di seguire (gli ostaggi) in tempo reale mentre si spostavano da Gaza e, infine, attraverso il confine verso la libertà”, ha detto Al-Amriki. Il loro ritorno sicuro “ci ha dato ...

Ostaggi israeliani: liberazione prevista per venerdì

Gli ostaggi israeliani detenuti da Hamas non saranno rilasciati prima di venerdì, come precisato da Tzachi Hanegbi, capo del Consiglio di Sicurezza Nazionale israeliano, in un comunicato diffuso dall’ ...