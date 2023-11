Gli effetti deleteri della giustizia del capriccio

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 23 novembre 2023) Il popolo è sovrano, nel senso deteriore del termine. Leggendo “Tenebre italiane” di Marco Imarisio (Solferino), in cui il cronista del Corriere racconta sette casi di nera che ha seguito in prima linea, emerge chiaramente come la mediatizzazione delle indagini abbia sortito: non solo la ricerca dello spettacolo da parte degli inquirenti, non solo la morbosità del teatrino attorno a ogni tragedia, ma soprattutto la sempre crescente pretesa dell’opinione pubblica di costituire un ulteriore grado di giudizio rispetto ai tremagistratura. Il popolo esige di emanare sentenze di assoluzione o condanna per acclamazione, in base all’idea che si è fatta sentendo raccontare il caso. Il popolo non lo sa ma è lo stesso privilegio che accampavano i sovrani assoluti; un Luigi XIV, per esempio, poteva liberamente intervenire ...