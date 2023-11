Gli audio choc di Giulia Cecchettin alle amiche | “Vorrei che Filippo sparisse dalla mia vita”

(Di giovedì 23 novembre 2023) Pubblicato il 23 Novembre, 2023 La trasmissione “Chi l’ha visto” ha mandato in onda gliagghiaccianti di, che raccontava del suo rapporto con, che potrebbe essere accusato di omicidio premeditato, diventato ormai tossico e insano. Dsue parole si evince cheminacciava il suicidio e che l’unica cosa che lo convinceva ad andare avanti era proprio il rapporto che aveva con, che però voleva uscire da quella situazione che era diventata ormai insostenibile per lei. Glidi: “Non lo sopporto più” Negli, con la voce tremolante, ha raccontato le sue angosce e le ...

Il vocale di Giulia Cecchettin alle amiche: 'Non sopporto Pippo, vorrei sparire ma ho paura che si faccia del male'

Da Turetta 'Disumanità e follia' Omicidio Giulia Cecchettin, i genitori di Filippo Turetta: 'è scoppiata qualche vena in testa. Non siamo una famiglia patriarcale' L', inviato 39 giorni ...

A "Chi l'ha visto" gli audio con le paure di Giulia: «Vorrei sparisse dalla mia vita» PadovaOggi

L’audio di Cecchettin alle amiche: “Vorrei non vedere più Filippo ma mi sento in colpa" Sky Tg24

Black Friday, ma davvero è boom acquisti Gli esperti dicono di no

Si avvicina la 'grande corsa' del Balck Friday, che quest'anno per la prima volta prevede per legge una maggiore trasparenza sugli sconti applicati. Ma per gli esperti la crescita sarà 'solo' dell'8% ...

Giulia Cecchettin in un audio: "Vorrei che sparisse dalla mia vita". Filippo Turetta forse già domani in Italia

L'audio di Giulia Cecchettin "Non me le viene a dire per forza come ricatto però suonano molto come ricatto. Allo stesso tempo mi viene a dire che l'unica luce che vede nelle sue giornate sono le ...