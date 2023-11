(Di giovedì 23 novembre 2023) racconta la storia di Marco Mejia, un giovane di genere non dichiarato la cui vita sembra essere in sospeso finché non inizia a lavorare per la leggendaria magnate del makeup Madolyn Addison. Per la prima volta, Marco ha la possibilità di mettere a fuoco ciò che vuole dalla vita, la sua...

Prime Video cancella tre serie, dopo gli annunci di Netflix, gli streamer dimezzeranno i contenuti

Altre serie cancellate di recente includono The Muppets Mayhem di Disney+ , Hallmark's Ride, Shadow and Bone di Netflix,e Agent Elvis, Praise Petey di Freeform, The Rookie: Feds di ABC,...

Netflix cancella Glamorous, Agent Elvis e altre Serie TV ComingSoon.it

Netflix cancella Glamorous e Tenebre e Ossa, niente stagione 2 per ... Gay.it

Are these the best Christmas trees of 2023

In recent years, waiting to discover which designers will be trimming London’s most glamorous Christmas trees has become an annual tradition that heralds the start of the festive season. This year, ...

Nora Fatehi shells out boss lady vibes as she flaunts her glamorous looks

A true fashionista, actress Nora Fatehi never fails to impress fans with her sartorial choices. Taking to her Instagram handle, the actress yet again shelled out wardrobe inspiration among fans. Nora ...