Giulia | sabato sera non venne inviata una volante dopo la denuncia del l’aggressione | poteva essere salvata?

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 23 novembre 2023) L’uomo che ildella scomparsa diera a casa sua a Vigonovo ed ha sentito la ragazza gridare, si spaventò moltissimo: non riuscì a raggiungere i due ragazzi ma chiamò la polizia, che però decise di non mandare una. Ora, cresce l’angoscia: con il senno di poi è chiaro che, se fossero intervenute forze di polizia al momento della primissima aggressione, forse il peggio si sarebbe potuto evitare.aggredita nel piazzale, la sentirono gridare: “Così mi fai male” La prima aggressione di Filippo Turetta aCecchettin ava 150 metri da casa, in un piazzale. In quell’occasionesi difese mentre l’ex fidanzato la colpiva, urlò, chiese aiuto, ma non riuscì a scappare.presa a calci e ...