Giulia Cecchettin | poco fa la decisione dell’avvocato di Filippo Turetta Polemiche | “Vergogna”

(Di giovedì 23 novembre 2023) Si trova ancora nel carcere tedesco di Halle, il 22enne che sabato 11 novembre ha ucciso a coltellate l’ex fidanzataper poi occultarne il cadavere nei pressi del lago Barcis, in provincia di Pordenone. Il 22enne, arrestato dalla polizia tedesca nella notte tra sabato 18 e domenica 19 novembre mentre si trovava fermo sulla corsia d’emergenza dell’autostrada vicino a Lipsia.ha raccontato ai poliziotti di avere pensato “più volte di farla finita” nel corso della sua fuga ma di non avere avuto il coraggio di farlo. “Ho ammazzato la mia fidanzata, ho vagato questi sette giorni perché cercavo di farla finita, ho pensato più volte di andarmi a schiantare contro un ostacolo e più volte mi sono buttato un coltello contro la gola ma non ho ...

“Un volo militare per lui”. Giulia Cecchettin - la decisione su Turetta : perché torna in Italia così

Giulia Cecchettin - gli indizi sulla premeditazione per Filippo Turetta | Non ci fu intervento dopo la chiamata del vicino al 112

Nicola Turetta: Pollo (antropologo), 'accompagnare il figlio nel riconoscimento della propria colpa. Se assunta e sofferta può portare allo ...

Un padre catapultato all'improvviso nella crudele presa di coscienza di avere in casa un assassino. Nicola Turetta, il padre di Filippo, responsabile dell'orribile uccisione di, non si dà pace per quanto accaduto. "Pagherà per quello che ha fatto. Noi siamo pur sempre i suoi genitori", ha affermato. 'Credo che il suo ruolo - spiega in al Sir l'antropologo ...

Giulia Cecchettin, l'allarme inascoltato del testimone e la denuncia classificata come allontanamento volontar ilmessaggero.it

Femminicidio di Giulia Cecchettin, in un audio diceva di Filippo: “Vorrei sparisse, non lo sopporto più”. Tur… La Stampa

Cecchettin: Turetta allarga difesa, nominato un secondo legale

Filippo Turetta, arrestato in Germania per l'omicidio dell'ex fidanzata Giulia Cecchettin, ha ampliato la sua difesa: nominato un secondo legale ...

Violenza contro le donne: la Basilica di Santa Rita si tinge di rosso

"Profondamente colpite dalla storia della giovane Giulia Cecchettin, l’ultima di tante, troppe vite stroncate con ferocia dalle mani di un uomo, le monache del Monastero Santa Rita da Cascia, ribadisc ...