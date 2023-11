Giulia Cecchettin | Non una di meno invita la sorella Elena alla manifestazione di Roma contro la violenza sulle donne | «Marcia con noi in prima fila»

Leggi su open.online

(Di giovedì 23 novembre 2023) La grandedilasi avvicina, in quella che sarà la madrina di decine di eventi simili in tutto il Paese. E proprio dCapitale arriva l’invito aaffinché sia lei ad aprire il corteo, are con le attiviste di Non una didal Circo Massimo a San Giovanni. Dopo esser apparsa in televisione, aver scritto lettera al Corriere della Sera e condiviso i suoi pensieri sui social, per esprimere il dolore per l’omicidio dellada parte di Filippo Turetta e le cause sociali dei femminicidi, la giovane aveva spiegato di volersi prendere una pausa dai riflettori. ...