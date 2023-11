Giulia Cecchettin | murale a Vigonovo | Non smettere di dipingere il cielo

(Di giovedì 23 novembre 2023) Undedicato a, 22enne uccisa a coltellate dall’ex fidanzato Filippo Turetta, è apparsa al parco di, paese dove la ragazza abitava. L’opera, realizzata dallo street artist Seneca, raffigura, in una versione stilizzata, accompagnata dalla scritta: "Nondiil. Per". Sul muro, intorno alla ragazza, le copie stampate dei disegni chestessa realizzava.

