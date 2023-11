Giulia Cecchettin | mancato intervento | scatta l’inchiesta

(Di giovedì 23 novembre 2023) La procura di Venezia acquisirà la registrazione della chiamata del testimone che, la sera dell’11 novembre scorso, chiamò il 112 per segnalare una lite nel parcheggio di Vigonovo. Lite che testimoniava la prima aggressione di Filippo Turetta ai danni di. Nessuna pattuglia dei Carabinieri si diresse sul luogo dell’aggressione. Ora spetta agli inquirenti analizzare i dati forniti dal testimone e comprendere se si fosse potuto fare qualcosa.Leggi anche: “Filippo bravo ragazzo”, il racconto da brividi dell’amico ribalta tutto: “Quando era arrabbiato…”. Mamma mia Unimmediato avrebbe potuto salvarla? La sera dell’aggressione, un residente di via Aldo Moro, a Vigonovo chiamò il 112 per avvertire le forze dell’ordine di aver assistito al fatto. Raccontò di aver visto una Fiat Grande Punto scura ...

Giulia Cecchettin, Vannacci sui femminicidi: "Il patriarcato non esiste. Sono uomini deboli a uccidere"

A pochi giorni dall'omicidio di, il generale Roberto Vannacci ha commentato le polemiche sul patriarcato. Queste le sue parole raccolte da Tagadà e diffuse nel corso della puntata del 23 novembre del talk show di ...

Omicidio Giulia Cecchettin, la sorella Elena sul corteo del 25 novembre a Roma: “Potrei esserci”

Per Giulia e per tutte le altre donne uccise dall’inizio dell’anno a oggi. Per dire basta a quella lunga scia di sangue che non si ferma (l’ultimo femminicidio risale a… Leggi ...

Meloni al question time in Senato: “Occupazione femminile risultato che più mi rende fiera”

Meloni in Senato sull’occupazione femminile: “Ringrazio tutti i gruppi per il lavoro sulla violenza di genere” A Palazzo Madama la seduta si è aperta nella memoria di Giulia Cecchettin, dopo il ...