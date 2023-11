Giulia Cecchettin | l' allarme del vicino ai carabinieri | C' è una ragazza presa a calci

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 23 novembre 2023) "Così mi fai male". Sono queste le parole che avrebbe sentito un residente di via Aldo Moro, a Vigonovo (Venezia), il giorno del femminicidio di. Lo riporta La Repubblica. L'uomo ha raccontato di aver visto due giovani, in un parcheggio a 150 dalla casa della, nella serata dell'11 novembre: secondo la sua testimonianza, una figura femminile veniva "ripetutamente amentre si trovava a terra" e "invocava aiuto". Così ha chiamato il 112 per segnalare l'aggressione, raccontando di una Fiat Grande Punto che si stava allontanando e di cui non era riuscito a prendere il numero di targa. Ihanno poi chiesto maggiori informazioni per decidere se intervenire. Fonti investigative hanno confermato a La Repubblica che nessuna pattuglia fu mandata sul ...