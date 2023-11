Giulia Cecchettin | la Procura acquisirà la telefonata del vicino al 112 per segnalare la lite L’ipotesi del sopralluogo di Turetta a Fossò

Leggi su open.online

(Di giovedì 23 novembre 2023) Sono diversi i dettagli che emergono dal verbale dell’ordinanza del Gip e che aiutano a chiarire il quadro intorno all’omicidio di, la 22enne di Vigonovo per il cui omicidio è indagato Filippo. La notte in cuiè scomparsa e poi è stata uccisa come confessato dall’ex fidanzato alle autorità tedesche, undi casa ha assistito allatra i due nel parcheggio davanti casa. E ha chiamato il 112, segnalando quello che aveva visto. Ma, stando ai documenti dell’autorità giudiziaria, non fu mandata nessuna pattuglia a controllare. Poisi è allontanato con la 22enne a bordo della Fiat Grande Punto. Le telecamere hanno registrato un’altra aggressione, questa volta nella zona industriale di ...