Giulia Cecchettin | il testimone della lite nel parcheggio chiamò il 112 ma non venne mandata una pattuglia Ma i Carabinieri | «Lite senza dettagli»

(Di giovedì 23 novembre 2023) La sera di sabato 11 novembre inon inviarono unaa Vigonovo dopo l'allarme al 112 di un vicino deisu un litigio in corso in un, il luogo dove ci fu...

Giulia Cecchettin - gli indizi sulla premeditazione per Filippo Turetta | Non ci fu intervento dopo la chiamata del vicino al 112 | Al vaglio ...

Metropolis Extra - Femminicidio Cecchettin, Recalcati: 'Filippo e l'orsacchiotto, il segno di una regressione infantile grave'

Filippo Turetta come è arrivato a un'aggressione così feroce contro la ragazza che diceva di amare,Quali sono stati i passaggi chiave della degenerazione del suo pensiero e delle sue azioni, quali i segni che aveva perso l'equilibrio Massimo Recalcati riflette con...

Il post della Polizia contro la violenza sulle donne invaso da migliaia di commenti polemici

Su Instagram la Polizia di Stato ha pubblicato un verso della poesia di Cristina Torres Caceres, diventata virale dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin ...

Violenza di genere, dalla Regione quasi 4 milioni in favore dell’autonomia femminile

I numeri della violenza contro le donne in Toscana, così come il femminicidio di Giulia Cecchettin, dimostrano quanto sia ancora lunga la strada per sconfiggere questo drammatico fenomeno che non è un ...