Giulia Cecchettin | gli indizi sulla premeditazione per Filippo Turetta | Non ci fu intervento dopo la chiamata del vicino al 112 | Al vaglio

Il film di Cortellesi al Senato tra assenze e ritardatari

In Senato va in tilt il microfono della premier durante il question time: la reazione di Meloni Oggi, in piena ondata di commozione e sdegno per la morte di, ci si deve sforzare di ...

Giulia Cecchettin, il testimone della lite nel parcheggio chiamò il 112 ma non venne mandata una pattuglia ilmessaggero.it

Giulia Cecchettin aggredita, non ci fu intervento del 112 dopo chiamata del vicino per segnalare le urla

La sera di sabato 11 novembre i Carabinieri non inviarono una pattuglia a Vigonovo dopo l'allarme al 112 di un vicino dei Cecchettin su un… Leggi ...

Violenza sulle donne, l’avvocata Blasi al legale di Turetta: “Il suo ragionamento è totalmente errato”

ROMA – Travolto dalle polemiche l’avvocato Emanuele Compagno, attualmente legale di Filippo Turetta, il 22enne di Torreglia accusato del femminicidio dell’ex fidanzata Giulia Cecchettin. Il motivo Un ...