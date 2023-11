Giulia Cecchettin | diffuso l’audio choc in cui parla di Filippo E si spiega tutto

(Di giovedì 23 novembre 2023) Spuntadi: “Ho paura, voglio sparire”. Il filmato esclusivo con la voce della ragazza, è stato pubblicato nella sera del 22 novembre 2023 sul tg di Rai 1 nell’edizione delle 22. Gli audio completi sono stati condivisi da Chi l’ha visto, ma è stato il Tg1 ad anticipare la presenza di questi audio con la voce della ragazza ammazzata a coltellate dall’exTuretta. La ragazza in questi audio racconta che voleva sparire dalla vita del giovane ma che aveva timore che il ragazzo si sarebbe fatto del male. >> “Pensavo di uccidermi, poi ho ucciso lei”., la confessione di Turetta alla polizia “Vorrei sparire ma non posso. Ho paura chepossa farsi del male”, racconta alle amiche...

'Non ce la faccio più a stare dietro a Pippo , non lo sopporto più, vorrei che sparisse per un periodo'. E' l'audio cheha inviato alle sue amiche, probabilmente in un gruppo whatsapp, poco più di un mese prima della drammatica notte di sabato 11 novembre quando, dopo l'uscita al centro commerciale, ...

La manifestazione per Giulia Cecchettin ad Asti

Se domani tocca a me, voglio essere l’ultima». Parole citate da Elena Cecchettin, la sorella di Giulia, in una lettera al Corriere del Veneto: «Per Giulia non fate un minuto di silenzio, per Giulia ...

L’Orchestra Sinfonica di Matera dedica il concerto del 23 novembre a Matera e del 24 novembre ad Altamura a tutte le donne vittime di violenza

