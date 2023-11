Giulia Cecchettin | cosa svelano i dati dei talk-show sui maschi italiani

(Di giovedì 23 novembre 2023) Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Ore 14)popolo di patriarchi elisti. Soprattutto perché c'è la destra al potere con la sua cultura che pone ilo al centro e la donna in un ruolo subordinato. Siamo circondaalfa violenti e insensibili ovunque. Ma è davvero così? A leggere iAuditel non si direbbe. Iche sono anin onda dedicando spazio al caso dici dicono il contrario. Qualche esempio? Dritto e Rovescio, che mediamente raccoglie una componentele attorno al 7% di share, ha visto un incremento di 1 punto di share. Ma il fenomeno è comune a tanti altri programmi ...

Giulia Cecchettin - l'allarme inascoltato del testimone e la denuncia classificata come "allontanamento volontario" : ma il papà temeva per Giulia

UN PRIMA E UN DOPO GIULIA

23 Novembre 2023 UN prima e un dopo. L'onda emotiva che il femminicidio diha provocato ad ogni latitudine del Paese, del resto, quasi lo impone. E non perché - o non solo perché - questa storia sia più o meno drammatica rispetto ad altre, non per l'età ...

Giulia Cecchettin, l'allarme inascoltato del testimone e la denuncia classificata come allontanamento volontar ilmessaggero.it

Le parole di Federica Sciarelli per Elena Cecchettin da Chi l’ha visto

L'importante vicinanza di Federica Sciarelli a Elena Cecchettin e a tutta la famiglia di Giulia. Come sempre Chi l'ha visto svolge un ruolo significativo nel servizio pubblico e non sposta l'attenzion ...

“A 15 anni un uomo mi ha molestata in strada, ancora oggi mi sento in colpa per ciò che indossavo”

Giulia Cecchettin è la 105esima donna uccisa nel 2023. La 82esima in ambito familiare. Un dramma in seguito al quale la famiglia di Giulia, col papà Gino e la sorella Elena, hanno chiesto di “far ...