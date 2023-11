Giulia Cecchettin | anche Adriano Celentano rompe il silenzio | il gesto commovente

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 23 novembre 2023) Non c’è ancora una data per il funerale di. Prima bisognerà attendere il via libera della procura di Venezia. In compenso c’è il nome del luogo che ospiterà le esequie: la Basilica di Santa Giustina a Padova, nona chiesa più grande al mondo segnatanel pavimento della Basilica di San Pietro a Roma, e quello della sepoltura. La famiglia diha deciso riposerà nel cimitero di Saonara, accanto alla mamma Monica, morta un anno fa. >Checchettin, la scoperta sui post dell’avvocato di Filippo Turetta La decisione di spostare i funerali è arrivata a causa dell’enorme eco mediatica che il caso dista avendo e del massiccio afflusso di persone atteso per i suoi funerali. Delegazioni si aspettano da tutte le parti ...