Giulia Cecchettin abbraccia la madre | la foto pubblicata dal padre | I miei amori

(Di giovedì 23 novembre 2023) Lagrafia die della mamma Monicate, con due ali d'angelo, e il commento "I". L'hastamani ildi, Gino, sul suo profilo Instagram. Lagrafia, l'ultima a essere statadaprima di essere uccisa, è stata ritoccata in modo da apparire sfumata, sullo sfondo di una scalinata, sulla cui sommità compaiono due scritte 'Non una di meno' e il fiocco rosso della lotta ai femminicidi.

Giulia Cecchettin - gli indizi sulla premeditazione per Filippo Turetta | Non ci fu intervento dopo la chiamata del vicino al 112

Giulia come Cristina : quell'" allontanamento volontario " che non è realtà

Quello dinon era un allontanamento volontario ma è stato registrato come tale in sede di denuncia di scomparsa. Proprio come era accaduto ad altre giovani, il cui epilogo è stato simile o non ...

Giulia Cecchettin, l'allarme inascoltato del testimone e la denuncia classificata come allontanamento volontar ilmessaggero.it

Femminicidio di Giulia Cecchettin, in un audio diceva di Filippo: “Vorrei sparisse, non lo sopporto più”. Tur… La Stampa

Emanuele Compagno, chi è l’avvocato di Filippo Turetta e perché sta facendo discutere

Turetta, accusato dell’omicidio volontario aggravato di Giulia Cecchettin, sarà presto in Italia per essere processato. Nel frattempo, questo episodio di cronaca nera è diventato mediatico, in un ...

Violenza contro le donne, il bullismo digitale e quel male oscuro che cova dentro i Millennials

Il femminicidio di Giulia Cecchettin da parte di Filippo Turetta ci obbliga a guardare ad un aspetto particolare delle violenze contro le giovani donne: a commetterle, sempre più spesso, sono ventenni ...