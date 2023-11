Giugliano | riapre il centro polifunzionale “Benny il bassotto”

(Di giovedì 23 novembre 2023). Ha riaperto in via San Vito ailper minori “il” gestito dalla “Cooperativa Sociale Giglio”, un luogo di accoglienza, sviluppo e prevenzione per i bambini della città. Ieri l’opening della sede alla presenza della presidenza della cooperativa e delle istituzioni locali. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Giugliano - riapre in via San Vito il centro polifunzionale “Benny il Bassotto”

Calcio femminile, Champions League: la Roma rimonta clamorosamente nel finale contro il Bayern Monaco

Viens al 58il match per le giallorosse. Break a metà campo di, la quale imbuca il pallone per l'inserimento della canadese che con il mancino non sbaglia. Viens viene servita da ...

Giugliano-Messina (U15): rimonta pazzesca al "De Cristofaro" Tutto Calcio Giovanile

Roma | La sintesi - Juventus Juventus Football Club

L’altra metà del campo – Il Messina

Lo Zaccheria riapre le porte per il confronto con il Messina, non proprio la squadra più in forma del torneo. La classifica dei siciliani recita 18° posto con 11 punti in 13 incontri e appena due succ ...

Bayern Monaco-Roma 2-2: Viens e Giugliano regalano una rimonta storica alle giallorosse!

Alle ore 21 a Monaco di Baviera la Roma Femminile inizia la sua avventura in Women's Champions League. La cronaca LIVE.