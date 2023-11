Giornata Internazionale della Carenza di Ferro | consigli per una “dieta ferrea”

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 23 novembre 2023) Dalle diete squilibrate a un’attività sportiva intensa, fino a gravidanza e allattamento, le cause dei deficit disono numerose e possono colpire chiunque Il 26 novembre si celebra ladi, dedicata ad accrescere la consapevolezza sull’importanza di questo micronutriente e a sensibilizzare sugli effettisua mancanza. Si tratta infatti di un elemento essenziale per garantire numerose funzioni vitali del nostro organismo: interviene nella produzione dei globuli rossi, è un componente chiave dell’emoglobina emioglobina, proteine responsabili del trasporto e del rifornimento di ossigeno per tutti i tessuti, coadiuva i processi di produzione di energia delle nostre cellule, assicura un efficace ...