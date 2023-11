Giornata dei diritti delle persone con disabilità | “We Have a Dream” il nuovo film di Pascal Plisson dal 3 al 5 dicembre e disponibile per le scuole in tutta Italia fino alla fine dell’anno scolastico

(Di giovedì 23 novembre 2023) Non perdete la nuova avventura cinematografica dal regista di Vado a Scuola al cinema in occasione della “internazionale deicon”. L'articolo .

L'audio di Giulia Cecchettin alle amiche: "Vorrei che Filippo sparisse dalla mia vita"

Intanto, Turetta potrebbe essere in Italia già nelladi domani. 'Comincio a non ... I n foto: Roma "SE DOMANI NON TORNO BRUCIATE TUTTO" "Se domani non torno bruciate tutto" è unomessaggi ...

Giornata mondiale dell'Infanzia e dell'Adolescenza, iniziative in tutta Italia per il diritto alla pace UNICEF Italia

20 Novembre - Giornata Internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza — Istituto per lo Studio delle ... Istituto per lo Studio delle Psicoterapie

Fiaccolata, mostre e camminate: in Bergamasca le iniziative contro la violenza sulle donne

La Commissione Cultura del Comune di Gandino, nell’ambito delle attività legate alla Giornata contro la violenza sulle donne, organizza giovedì 23 novembre alle 20.45 una serata di presentazione ...

Burano resta senza edicole: l’ultimo giornalaio dice stop

Diego Giannolla, titolare dal 2009, chiuderà entro fine anno. Il consigliere D’Almo: «L’isola si sta disfacendo a causa del turismo» ...