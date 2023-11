Giorgetti | “In un mondo di rischi Consap è strumento ineludibile”

(Di giovedì 23 novembre 2023) “In unnel quale c’è incertezza ein agguato avere strumenti” come la“è un’esigenza”. Così il ministro dell’Economia Giancarlonel suo messaggio inviato in occasione dei 30 anni della Cosap, la concessionaria dei servizi assicurativi pubblici. “Spero che quanto è stato fatto finora – auspica – sia una solida base per il lavoro dei prossimi mesi e dei prossimi anni”.

Mps, tutti i motivi dietro al successo di Giorgetti Formiche.net

Dietro la vendita di Mps. Giorgetti ha tre obiettivi: quello del terzo polo bancario è il più difficile

Dalla vendita di una parte di Siena il governo porta a casa 920 milioni preziosi per la manovra, per dire che fa sul serio in vista delle prossime ...

Una congiuntura favorevole, il giusto timing con l'Europa e una risposta convincente del mercato sono solo alcuni degli elementi che fanno dell'operazione Mps un piccolo grande risultato del Tesoro ...