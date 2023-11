Gigabyte Z790 AORUS ELITE AX

Leggi su scartoff

(Di giovedì 23 novembre 2023) La scheda madre offre una sinergia eccellente tra potenza e funzionalità, progettata per massimizzare le prestazioni dei processori di dodicesima generazione di Intel. Con un design accattivante e un’ampia gamma di funzionalità, questa scheda madre si distingue nel panorama tecnologico, garantendo prestazioni elevate e una flessibilità di espansione senza pari. Vediamo in questa recensione tutte le principali caratteristiche di questa ottima scheda madre. recensione La presenta un layout audace e moderno, con un mix di colori e illuminazione che conferisce un aspetto visivamente accattivante al sistema. I dettagli sul dissipatore di calore e sulla disposizione dei componenti sono stati attentamente curati, offrendo non solo una struttura funzionale ma anche un’estetica di alto livello. I dettagli sul PCB riflettono una costruzione di alta qualità, con strati multistrato che ...