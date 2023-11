Giacca di pelle usurata | la tendenza autunnale del momento

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 23 novembre 2023) Che ladinon passi mai di moda ormai è un fatto. Anche quando arriva il freddo inverno liberarsi delladifa sempre piangere il cuore. Quest’anno è stata inaugurata una “nuova” moda. infatti è la . L’aggettivo nuova può essere inserito tra tantissime virgolette proprio perchè come qualsiasi moda delsembra essere presa dal passato. Ladiè una moda che in realtà riprende vita in questi anni, ma che veniva utilizzata già a partire dagli anni 50‘. Come ognioggi ritorna. Ma ecco alcuni dei motivi per cui questa nuova moda ha iniziato a spopolare proprio quest’anno Saint Laurent by Anthony Vaccarello: ladi...