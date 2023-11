(Di giovedì 23 novembre 2023) Roma, 23 nov. (askanews) – L’delleinresta a valori recessivi, ma la portata dellasi èta a novembre, secondo gli ultimi risultati degli indici Pmi. L’indicatore relativo all’insieme della produzione è risalito a 47,1 punti, dai 45,9 ottobre, con un il valore meno basso da quattro mesi ma sempre sotto la soglia di neutralità dei 50 punti, secondo S&P Global. L’indice Pmi relativo all’dellee dei servizi è risalito a 48,7 punti, da 48,2 punti del mese precedente. L’indice Pmi sulla produzione delle aziende manifatturiere tedesche è risalito a 44 punti a novembre, da 41,2 ottobre, in questo caso segnando il valore migliore da sei mesi a questa parte. Secondo Cyrus de la Rubia, capo economista della ...

Germania, prosegue ma si attenua contrazione attività imprese ... Il Denaro

Orologi, prosegue l’aumento dell’export: +8,3% dall’inizio dell’anno Il Sole 24 ORE

Litio, Glencore molla l’Italia per la Germania

La compagnia mineraria anglo-svizzera Glencore ha annunciato ieri la cancellazione del progetto per la produzione di litio per le batterie a Portovesme, in Sardegna. L’impianto – dal valore di 5 ...

Viganò: il 26 in parrocchia il concerto di Brianza Classica

I cookie tecnici sono necessari a rendere fruibile un sito web abilitando le funzioni di base come la navigazione della pagina e l'accesso alle aree protette del sito. Il sito web non può funzionare ...