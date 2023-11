CBDC - Central bank digital currency. Il Fondo Monetario Internazionale è favorevole

Ilha affermato che più di 100 Paesi stanno esplorando le CBDC, ovvero circa il 60% dei Paesi ... C'è molto più spazio per l'innovazione e così tanta incertezza sui casi d'uso", ha detto...

Georgieva (Fmi): «L’Italia rafforzi il bilancio, non basta la correzione dei conti» Corriere della Sera

Argentina: Milei domani a New York, vedrà la direttrice dell’Fmi Georgieva Agenzia Nova

Georgieva (Fmi): «L’Italia rafforzi il bilancio, non basta la correzione dei conti»

La direttrice generale del Fmi, Kristalina Georgieva: «Economia tedesca colpita duramente dalle guerra in Ucraina, ha bisogno di riforme» ...

Georgieva (Imf): «EU governments need to buckle up and adjust their deficits»

Kristalina Georgieva, managing director of the International Monetary Fund calls on Italy to «strengthen» its budget ...