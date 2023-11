Genova | Il calcio dell' ultrà a mia moglie? Minima contestazione | bufera sul centrocampista Cataldi

(Di giovedì 23 novembre 2023) “Solo unanell’ambito del tifo, come mi è capitato anche in altre occasioni”, così ha definito le minacce e l’aggressione subita da lui e dallada parte del capodel Genoa Massimo Leopizzi, dopo la partita di campionato tra il Grifone e l’Inter, giocata il 7 maggio 2017, D

Calcio : Garcia - 'Politano verrà a Genova ma non ha i 90' nelle gambe'

Calcio : Baroni 'A Genova un Verona arrabbiato - la scintilla per svoltare'

Calcio : Baroni "A Genova un Verona arrabbiato - la scintilla per svoltare"

Cataldi 'non ho mai minimizzato l'aggressione a mia moglie'

... relativamente ad una vicenda, accaduta nel 2017 dopo una partita die che oggi mi vede come ... sentito acome testimone al processo a 15 ultrà del Genoa per i ricatti alla società. "Far ...

Eccellenza. La Genova Calcio rallenta l'Imperia: le parole del presidente Vacca Tuttocampo

Calcio. Imperia, Buttu: "Con la Genova Calcio fatta una gran partita. Ora testa alla semifinale di Coppa" SvSport.it

Storia e verità, sabato 25 al Ramo d’oro ricordo di Tuo e Francesca

Su iniziativa dell’Associazione Culturale Il Ramo d’Oro (Genova,corso Buenos Aires,21 int.D) sabato 25 Novembre alle ore 16.30 si terrà il “Ricordo di Francesco Tuo e Raffaele Francesca” storici ...

Il Milan torna dopo la sosta: tra umore, infortuni, rientri e... Ibra

Da sosta a sosta il Milan ha raccolto due punti. Tra infortuni ed umore questo il Milan che giocherà contro la ...