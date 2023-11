Genoa | da domani gruppo di lavoro al completo agli ordini di Gilardino

Genoa - domani a casa Spensley via ai festeggiamenti per i 130 anni del club

Genoa a Frosinone con Messias senza Bani e Gudmundsson

Inizia a delinearsi la situazione infortuni in casain vista della ripresa del campionato che vedrà i rossoblù di Gilardino sfidare in trasferta ...hanno preso parte all'allenamento mentre...

TMW - Genoa, domani rientrano tre nazionali: Messias pronto al rientro, dubbi per Retegui TUTTO mercato WEB

Genoa a Frosinone con Messias senza Bani e Gudmundsson Agenzia ANSA

Spalletti: “L’Italia non ha rubato nulla. Juventus - Inter da scudetto È troppo presto”

Luciano Spalletti ha parlato a margine dell'evento l'Europa di domani: "Non abbiamo rubato niente, abbiamo non meritato, ma strameritato di qualificarci all'Europeo. Se uno va ...

Italia spinta verso gli Europei Spalletti non ci sta e risponde così

Il presunto rigore non assegnato all'Ucraina nel finale della gara contro l'Italia tiene ancora banco, ma Luciano Spalletti non ci sta: "Non abbiamo rubato niente - ha spiegato in una pausa ...